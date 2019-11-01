Son Dakika Haberleri: İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı
Son Dakika Güncel İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı

İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı

6 saat önce

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 yakınında terk edilen şüpheli araçla ilgili güvenlik tehdidi bulunmadığı bildirildi.

İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı, System.String[]

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 yakınında terk edilen şüpheli araçla ilgili güvenlik tehdidi bulunmadığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall Köprüsü'nde terk edilmiş şüpheli araçla ilgili alınan güvenlik önlemlerine son verildi.

Polisin açıklamasında, köprüye dörtlü flaşörleri açık olarak bırakılan aracın özel ekiplerce incelendiği, şüpheli bir şey bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı ve köprünün de kısa sürede açılacağı duyuruldu.

Polis, araç nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprüyle civarındaki yolları da trafiğe kapatmıştı.

Köprü, ABD'nin Londra'da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına terk edilen araç tehlikesiz çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]