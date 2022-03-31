İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

31.03.2022 14:21
İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, danışmanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durum konusunda gerçeği söylemekten çekindiklerini ancak Rus liderin yaptığı yanlış değerlendirmelerinin sonucunun "kristal berraklığında" olduğunu söyledi.

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, danışmanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durum konusunda gerçeği söylemekten çekindiklerini ancak Rus liderin yaptığı yanlış değerlendirmelerinin sonucunun "kristal berraklığında" olduğunu söyledi.

Fleming, Avustralya ziyaretinde bir üniversitede yaptığı konuşmada, Putin'in "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdiğini" belirtti.

Rus liderin "Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiğinin açık olduğunu" kaydeden Fleming, "Eylemlerinin yol açacağı koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını hafife aldı. Hızlı bir zafer elde edebileceğini zannedecek şekilde ordusunun yeteneklerini abarttı." ifadesini kullandı.

Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı." dedi.

Fleming, Ukrayna'daki masum insanlar ve giderek artan bir şekilde sıradan Ruslar tarafından ödenen maliyete rağmen Ukrayna savaşının Putin'in kişisel savaşı haline geldiğini söyledi.

GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz Son dakika haberleri! Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair... Son dakika haberleri! Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair...

Vladimir Putin, Ukrayna, England, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement