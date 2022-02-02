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İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı - Son Dakika

İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı

02.02.2022 16:50
İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlemlemek için havalandı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlemlemek için havalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler, tanımlanamayan uçağın ülke hava sahasına yaklaşması üzerine havalandı.

Bir RAF sözcüsü, operasyon bitene kadar detaylı bilgi verilmeyeceğini açıkladı.

RAF jetlerinin, önceki yıllarda İngiltere'nin hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarını uyardığı görülmüştü.

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Togo Cumhuriyeti, England, İskoçya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan uçağı gözlem için havalandı - Son Dakika
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