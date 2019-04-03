Son Dakika Haberleri: İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı

İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı

1 saat önce

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağına önleme yapmak için havalandı.

İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı, System.String[]
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağına önleme yapmak için havalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:04 

Ekonomi
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