İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
1 saat önce
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağına önleme yapmak için havalandı.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağına önleme yapmak için havalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:04
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