Son Dakika Haberleri: İngiliz Jetleri, Rus Savaş Uçakları İçin Havalandı

İngiliz Jetleri, Rus Savaş Uçakları İçin Havalandı

1 saat önce

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin, İngiltere hava sahasına yaklaşmakta olan Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

İngiliz Jetleri, Rus Savaş Uçakları İçin Havalandı, System.String[]
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin, İngiltere hava sahasına yaklaşmakta olan Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, radarlar 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağını, İngiltere'nin kuzeydoğu kıyıları yakınında uluslararası hava sahasında tespit etti.

Bunun üzerine, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, Rus uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesini önlemek için havalandı.

Bir RAF sözcüsü, Typhoon jetlerinin İskoçya'nın Lossiemouth kasabası yakınlarında bulunan üsten havalandığını söyledi.

Olayın NATO güçlerinin bir tatbikat için İskoçya'da bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtilirken, sözcü, "Rus uçakları hiçbir zaman İngiltere hava sahasına girmedi." dedi.

Rus uçaklarının, İngiltere'ye doğru yol almadan öce Norveç'in üzerinden geçtiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:07 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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