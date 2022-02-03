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İngiliz jetleri, ülke hava sahasına yaklaşan uçağı gözlem için havalandı - Son Dakika

İngiliz jetleri, ülke hava sahasına yaklaşan uçağı gözlem için havalandı

03.02.2022 15:11
İngiliz jetleri, ülke hava sahasına yaklaşan uçağı gözlem için havalandı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, ülke hava sahasına yaklaşan hava aracını gözlem için havalandı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, ülke hava sahasına yaklaşan hava aracını gözlem için havalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, RAF Sözcüsü, hızlı uyarı sonucu Moray'daki RAF Lossiemouth Üssü'ndeki "Eurofighter Typhoon" tipi jetlerin, Brize Norton'dan Voyager tanker uçağının eşlik etmesiyle, İngiltere hava sahasına yaklaşan hava aracını gözlem için havalandığını açıkladı.

Sözcü, devam eden operasyon tamamlanana kadar herhangi bir detay bilginin paylaşılmayacağını bildirdi.

RAF'ye ait jetler, dün de İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan hava araçlarını gözlem için havalanmış, daha sonra bunların, 4 Rus bombardıman uçağı olduğu açıklanmıştı.

İngiliz jetlerinin, Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiği belirtilmiş ve Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediği vurgulanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, England, Tanker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz jetleri, ülke hava sahasına yaklaşan uçağı gözlem için havalandı - Son Dakika


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