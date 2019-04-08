İngiliz Jlt'nin 5.6 Milyar Dolara Marsh & Mclennan Şirketler Grubu'na Devri Tamamlandı

Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında tavsiyeler ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu (MMC), İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson'ı (JLT) 5,6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşmasını tamamlandığını duyurdu.

Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında tavsiyeler ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu (MMC), İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson'ı (JLT) 5,6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşmasını tamamlandığını duyurdu.



Risk yönetim danışmanlığı, sigorta danışmanlığı, sigorta ve reasürans brokerliği ile birlikte insan kaynakları danışmanlığı hizmeti veren Marsh & McLennan Şirketler Grubu, İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson'ın (JLT) 5,6 milyar dolarlık satın alma sürecini tamamlayarak risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında dünyanın lider profesyonel hizmetler şirketi olma rolünü daha da güçlendirdi. Satın alma, MMC'nin sigorta brokerliği, sağlık, emeklilik ve özellikli riskler konularındaki liderlik yapısını güçlendirirken, şirketin küresel erişimini de 130 ülkeye ulaştırmış oldu. şirket açıklamasında görüşleri bulunan Marsh & McLennan Şirketler Grubu Başkanı ve CEO'su Dan Glaser konuyla ilgili değerlendirmesinde, "MMC ve JLT şirketlerinin bir araya gelmesiyle yeni bir dönem başlıyor. Satın alma sonrası gerçekleşen birleşme temel olarak yetenek, beceri, gelir ve kazanç noktalarında gelişme ve büyümeye odaklanıyor" diye konuştu.



Kapsama alanı 130 ülkeye ulaştı



MMC, JLT'i satın almasıyla kurumsal müşteriler ile küçük ticari segmentlerdeki varlığını önemli ölçüde genişletecek. Birleşme sonrasında MMC ve JLT, global pazarda başta sabit kıymet/kaza sigortası olmak üzere çeşitli branşlarda yıllık 100 milyar doların üzerinde sigorta primini yönetecek. JLT faaliyette olduğu bölgelerdeki 10 binin üzerinde çalışanı ile MMC'ye özellikli riskler alanında daha derinlikli endüstri uzmanlığına sahip önemli bir insan kaynağı sağlayacak. Birleşmenin ardından Marsh & McLennan Şirketler Grubu'na Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan eski JLT CEO'su Dominic Burke de dahil olmak üzere JLT'nin üst düzey yöneticilerinin büyük bölümü MMC ve MMC'nin bünyesinde olan Marsh, Guy Carpenter ve Mercer şirketlerinin yönetim kadrolarında yeni görevlerine başladılar. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın

Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi

Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı