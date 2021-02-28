İngiliz Julie tescilli "Üzümlü dastarı dokuması"nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor - Son Dakika

İngiliz Julie tescilli "Üzümlü dastarı dokuması"nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor

28.02.2021 11:03

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolmaya yüz tutan "Üzümlü dastarı dokuması"nın gelecek kuşaklara aktarılması için açılan kursun tek yabancı öğrencisi Julie Denize Peach, çabasıyla örnek oluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolmaya yüz tutan "Üzümlü dastarı dokuması"nın gelecek kuşaklara aktarılması için açılan kursun tek yabancı öğrencisi Julie Denize Peach, çabasıyla örnek oluyor.

Bölgedeki kültürel zenginliğin parçası olarak asırlardır süregelen dokumanın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Fethiye Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu sonucu Üzümlü dastar dokuması için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Açılan kurslarla da dokumanın unutulmasının önüne geçilmek isteniyor. Bu amaçla açılan kursa 12 öğrenci katılıyor. Kursun tek yabancı öğrencisi Fethiye'de yaşayan 63 yaşındaki İngiliz Julie Denise Peach de aldığı eğitimle motifleri büyük bir ustalıkla işlemeye çalışıyor.

Kurs öğreticisi Feray Aykurt'un gösterdiği her detayı dikkatlice takip eden Peach, ilerleyen zamanlarda güzel ve farklı şeyler ortaya çıkaracağına inanıyor.

"Kültüre daha yakın olmak için kursa katıldım"

Peach, AA muhabirine, tatil için geldiği ve doğasına hayran kaldığı Fethiye'de altı yıldır yaşadığını söyledi.

Türkçe öğrenmek için internette yaptığı araştırmalar sırasında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Üzümlü dastarı dokuması kursunu fark ettiğini aktaran Peach, başvurusu kabul edilince çok sevindiğini ifade etti.

Peach, elleriyle bir şeyler yapmayı sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye ile ilgili her şeyi seviyorum. Kültüre daha yakın olmak için kursa katıldım. Çok keyif alarak yapıyorum. Aslında çok zor değil ama çok fazla dikkat gerektiriyor. En küçük bir ilmek yanlış olursa büyük problem oluyor. Öğretmenimiz ben çalışırken sık sık kontrol ediyor. Hala hatalar yapıyorum onlar da sabırla düzeltiyor. Türkler dost canlısı ve cömert. Türklerin bu özelliğinden dolayı çok sayıda yabancı buraya yerleşiyor. Yakınlarımı, arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Düzenli olarak Türkiye'ye geliyorlar."

"Herkese örnek gösteriyorum"

Usta öğretici Feray Aykurt ise İngiliz öğrencisinin çok hızlı öğrendiğini ve azimli olduğunu dile getirdi.

Desenleri hızlı kavrayan Peach'ın meraklı olduğunu anlatan Aykurt, "Beni izleyerek öğreniyor, çabuk algılıyor. Öğrencimin birinin İngiliz olması beni de sevindirdi. Gittiğim yerlerde de İngiliz öğrencim olduğunu söylüyor, herkese örnek gösteriyorum. Dokumayı ve çalışmayı seviyor." diye konuştu.

Kursiyer Huriye Uysalcan da bir yabancının üzümlü dastarı dokumasını öğrenmesinin kendisini onurlandırdığını, gururlandırdığını kaydetti.

İngiliz Julie tescilli Üzümlü dastarı dokuması nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor
İngiliz Julie tescilli Üzümlü dastarı dokuması nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor
İngiliz Julie tescilli Üzümlü dastarı dokuması nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor
İngiliz Julie tescilli Üzümlü dastarı dokuması nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor

Fethiye, Patent, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz Julie tescilli 'Üzümlü dastarı dokuması'nı öğrenme çabasıyla takdir topluyor - Son Dakika


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