İngiliz kabinesinde Brexit istifası
1 saat önce
Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.
Tarım, Balıkçılık
ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:50
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