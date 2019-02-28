Son Dakika Haberleri: İngiliz kabinesinde Brexit istifası

İngiliz kabinesinde Brexit istifası

1 saat önce

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.

İngiliz kabinesinde Brexit istifası, System.String[]
Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:50 

Balıkçılık, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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