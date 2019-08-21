Son Dakika Haberleri: İngiliz kadın bisikletle 89 günde 4500 km pedal çevirerek Londra'dan İstanbul'a ulaştı
Son Dakika Dünya Haber

İngiliz kadın bisikletle 89 günde 4500 km pedal çevirerek Londra'dan İstanbul'a ulaştı

1 saat önce

İngiliz iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir seyahata dikkat çekmek için İngiltere’nin başkenti Londra’dan İstanbul’a kadar pedal çevirdi. Lauren Pears bisiklet ile 89 günde 4 bin 500 km yol katederek İstanbul’a ulaştı.

İngiliz kadın bisikletle 89 günde 4500 km pedal çevirerek Londra'dan İstanbul'a ulaştı, System.String[]

İngiliz iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir seyahate dikkat çekmek için İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a kadar pedal çevirdi. Lauren Pears bisiklet ile 89 günde 4 bin 500 km yol katederek İstanbul'a ulaştı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) İngiltere ofisine bağış toplayan Pears şu ana kadar 868 sterlin toplamayı başardı. Serbest seyahat yazarı olan Pears İstanbul'a varınca Boğaziçi Köprüsü manzarası önünde bisikletini havaya kaldırarak poz verdi.



Pears'in bu bisikletle bu geziye çıkmasının amacı çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek. Bunların başında ise iklim değişikliğiyle mücadele geliyor. Genç kadın blogunda yaptığı açıklamada her fırsatta doğuyu koruma ve sürdürülebilirlik çağrısında bulunduğunu belirterek "Artık vaaz ettiklerimi kendimin uygulama zamanı gelmişti." diyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, İstanbul, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı
Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz kadın bisikletle 89 günde 4500 km pedal çevirerek Londra'dan İstanbul'a ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]