İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:07

İki çocuk annesi, 54 yaşındaki İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Operasyon sırasında cerrahi aletler mideye yerleştirildi ve aort arteri yırtıldı. Janet, Kuzey Galler'in Bangor şehrinde kan kaybından öldü. Ulusal Sağlık Hizmetleri, daha önce daha ucuz estetik ameliyatlar için yurtdışına seyahat etmenin tehlikelerine dikkat çekti.

İki çocuk annesi, 54 yaşındaki İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Sürücü eğitmeni Janet Savage, Antalya tatil beldesinde kötü giden bir ameliyat sırasında vefat etti.

54 yaşındaki kadın mide küçültme ameliyatı sırasında ağır kanamadan öldü

Bir özel hastanedegastrik mide kılıfı ameliyatı yapılırken, cerrahlar işlemi tamamladıklarında ne yazık ki uyanmadı. Operasyon sırasında cerrahi aletler mideye yerleştirildi ve aort arteri yırtıldı. Durumu hızla kötüleşti ve 6 Ağustos'ta saat 07.45'te Janet, Kuzey Galler'in Bangor şehrinde kan kaybından öldü.

İncelemeye göre ölüm nedeni "karın aortasına (tamir edilen) zarar veren akut kan kaybı" idi. Yardımcı Yargıç Sarah Riley duruşmayı erteledi. Bir tarih henüz belirlenmedi. Janet'in çalıştığı Caernarfon Sürücü Okulu, ölümünün ardından "Bangor Test Merkezi'ndeki muayene yapanlardan Jan Savage'ın vefat haberini aldık.

Düşüncelerimiz bu zor zamanında ailesiyledir" dedi. Janet'in öldüğü hastanedeki bu tür ameliyatların fiyatları çevrimiçi olarak 2.000 ila 6.000 sterlin arasında ilan edilmektedir. Genellikle Türkiye'deki bir otel konaklamasını da içerir.

Ulusal Sağlık Hizmetleri,daha önce daha ucuz estetik ameliyatlar için yurtdışına seyahat etmenin tehlikelerine dikkat çekti. Uyarıyor: "Tatil paketleri arıyorsanız, cerrahla danışmanlık yapmanız gerektiğinden (yalnızca satış elemanlarıyla yapılan toplantılardan kaçının).

Hiç görmediğiniz bir hastane için ödeme yapmayın. Görmediğiniz bir cerrah için ödeme yapmayın. Ameliyat öncesi tatil yapmak mümkün olsa da, hemen ardından tatil yapmak riski artırabilir. Dinlenmeniz gerekiyor. Alkol içmemeli, güneşlenmemeli, geziye çıkmamalı veya suya girmemelisiniz."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3. Sayfa

Ameliyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz kadın, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye seyahat ettikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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