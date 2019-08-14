İngiliz kadın taklalar atan araçtan sağ çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın sağ çıktıKaynar mevkiinde meydana gelen kazada süratli bir şekilde viraja giren 48 CAH 06 plakalı aracı kullanan İngiliz kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın sağ çıktı



Kaynar mevkiinde meydana gelen kazada süratli bir şekilde viraja giren 48 CAH 06 plakalı aracı kullanan İngiliz kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç orta refüjde durabildi. Kazayı gören otel çalışanları kadını araçtan çıkararak otelin önüne getirdi. Kadının imdadına otel doktoru ve hemşiresi yetişti. Yoldan geçen içinde hasta olduğu öğrenilen 112 ambulansı, kadının yanına giderek gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle birlikte kadın Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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