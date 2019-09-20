İngiliz kadının boğazına bisküvi takılması sonucu öldüğü iddiası
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir İngiliz vatandaşı kadının yediği bisküvinin boğazına takılması sonrası nefessiz kalarak öldüğü iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde bir İngiliz vatandaşı kadının yediği bisküvinin boğazına takılması sonrası nefessiz kalarak öldüğü iddia edildi.
Didim'de ikamet eden D.A. Piccet (73), eşi Ann Piccet'in (68) balkonda bisküvi yerken boğazına takılan parçalar nedeniyle nefessiz kaldığını ve fenalık geçirdiğini belirterek sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
D.A. Piccet'in ifadesine başvurulurken kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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