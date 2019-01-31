Son Dakika Haberleri: İngiliz Kaleci Tekmeye Kafasını Uzattı, Golü Önledi Ama Üç Dişini Kaybetti
BBC

İngiliz Kaleci Tekmeye Kafasını Uzattı, Golü Önledi Ama Üç Dişini Kaybetti

1 saat önce

İngiltere 2'nci lig takımı Froest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, yüzüne rakibinin kramponunun çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

İngiliz Kaleci Tekmeye Kafasını Uzattı, Golü Önledi Ama Üç Dişini Kaybetti, System.String[]
İngiltere 2'nci lig takımı Froest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, yüzüne rakibinin kramponunun çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

24 yaşındaki kaleci, Salı günü Mansfield Town'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 61'inci dakikasında kanlar içinde kalınca hastaneye kaldırıldı.

Kulübün menajeri Mark Cooper, "Sakatlık, James'in yakışıklılığını bir süre etkileyecek. Yüzünde büyük bir yara, dudaklarında korkunç bir kesik var. Birkaç dişini de kaybetti. Sahalardan ne kadar uzak kalacacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Montgomery de hastanede Twitter'dan kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını paylaştı ve "Yeni dişlerimin parası için yardım toplamaya başlayacağım" diye espri yaptı.

https://twitter.com/JMontgomery94/status/1090379358131404800

Pozisyon kaleci James'in takımı 1 - 0 gerideyken ikinci yarının ortalarında yaşandı. Froest Green Rovers ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mansfield forveti Gethin Jones'un sağ kramponu topa değil, James'in yüzüne isabet etti.

James Montgomery 61. dakikada oyundan alındı ve hastaneye götürüldü. Froest Green Rovers, maçın sonunu iyi getirerek beraberliği sağladı ve karşılaşmadan bir puanla ayrılmayı başardı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:06 

Twitter, Mansfield Town, İngiltere, Dünya
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