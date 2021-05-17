İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder, rCk'yi yedeğe çekti - Son Dakika
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İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder, rCk'yi yedeğe çekti

17.05.2021 15:28
İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder, rCk'yi yedeğe çekti

rCk'nin yedeğe çekilmesi ile organizasyon yeni oyuncu arayışına girdiklerini söyledi.

İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder ekibi VALORANT kadrosundaki Richard "rCk" Kanerva'yı aktif kadrodan yedeğe çektiklerini açıkladı.

Ekip oyuncunun yedeğe çekilmesiyle birlikte yeni bir oyuncu arayışına girdiklerini de söyledi. Gelecek haftalarda yapılacak oyuncu denemelerinden sonra yeni oyuncuyu duyuracaklar.

Esports Başkanı Zack Chandler oyuncunun ayrılması ile ilgili "Richard, Ocak ayında aramıza katıldığından beri bu takıma çok şey kattı ve bir oyuncu olarak sıkı çalışmasını ve profesyonelliğini sonsuza kadar takdir edeceğim. Maalesef, VALORANT Champions Tour'un bir sonraki turnuvasından önce sınırlı bir süre ile zor bir karar vermek zorunda kaldık." açıklamasını yaptı.

Rix.GG Thunder aktif kadrosu

  • Oliwer "LATEKS" Fahlander
  • Tom "otom" Hart
  • Aaron "frei" Frei
  • Joseph "Luzuh" Loose
  • Brandon "weber" Weber (Koç)
  • Laika "laika" Lewis (Analist)
  • Richard "rCk" Kanerva (İnaktif)

Kaynak: Playerbros
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Valorant, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder, rCk'yi yedeğe çekti - Son Dakika

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