İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder, rCk'yi yedeğe çekti

İngiliz kökenli organizasyon Rix.GG Thunder ekibi VALORANT kadrosundaki Richard "rCk" Kanerva'yı aktif kadrodan yedeğe çektiklerini açıkladı.

Ekip oyuncunun yedeğe çekilmesiyle birlikte yeni bir oyuncu arayışına girdiklerini de söyledi. Gelecek haftalarda yapılacak oyuncu denemelerinden sonra yeni oyuncuyu duyuracaklar.

Esports Başkanı Zack Chandler oyuncunun ayrılması ile ilgili "Richard, Ocak ayında aramıza katıldığından beri bu takıma çok şey kattı ve bir oyuncu olarak sıkı çalışmasını ve profesyonelliğini sonsuza kadar takdir edeceğim. Maalesef, VALORANT Champions Tour'un bir sonraki turnuvasından önce sınırlı bir süre ile zor bir karar vermek zorunda kaldık." açıklamasını yaptı.

Rix.GG Thunder aktif kadrosu