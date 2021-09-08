- İngiliz Konsolosluğu karşısındaki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki İngiliz Konsolosluğu karşısında tadilat halindeki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. İçeride bulunan işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki İngiliz Konsolosluğu'nun karşısındaki tadilat halindeki 7 katlı binada çıktı. Yangının çıkmasının ardından binayı duman sardı. Yangının çıktığının farkına varan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

Binada çalışan işçiler tahliye edildi

İtfaiye ekipleri binada çalışan işçileri tahliye ederken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Sağlık ekipleri işçilerin sağlık durumlarını kontrol etti. Yangın itfaiye ekiplerinin tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra tüm binaya uzun süreli köpük çalışması uygulandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(MFD- MB-RU