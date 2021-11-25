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İngiliz koyunları Nevşehir'de - Son Dakika

İngiliz koyunları Nevşehir'de

25.11.2021 12:16

İngiliz koyunları Nevşehir'de İngiliz 'Suffolk' ırkı koyunu Nevşehir'de üretilmeye başlandı Dünya'nın en iyi küçükbaş koyun ırkları arasında gösterilen 'Suffolk' ırkı koyun Mustafa Özdoğan tarafından Nevşehir'de üretilmeye başlandı.

İngiliz koyunları Nevşehir'de

İngiliz 'Suffolk' ırkı koyunu Nevşehir'de üretilmeye başlandı

NEVŞEHİR - Dünya'nın en iyi küçükbaş koyun ırkları arasında gösterilen 'Suffolk' ırkı koyun Mustafa Özdoğan tarafından Nevşehir'de üretilmeye başlandı.

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında koyun çiftliği kuran Mustafa Özdoğan, İngiliz Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimi elde etti. Türkiye'nin en büyük suffolk koyun çiftliğini kuran Özdoğan, çiftliğinde 700 den fazla koyun olduğunu söyledi. Soğuk iklime dayanıklılık konusunda dünyanın en bilinen hayvanlarından olan 'Suffolk' koyunu çiftliğinde yetiştiren Özdoğan; "Bu ırk koyunların kokusu yoktur, ne etinde ne kendisinde koku olmaz. En hızlı kilo artışı gösteren ve ikiz doğum yapmasıyla ünlü koyunların etleri de dünyanın bilinen en lezzetli etleridir" dedi. Türkiye'nin en büyük 'Suffolk' ırkı üretim çiftliğinden birisinin Nevşehir'de olduğunu söyleyen Özdoğan şunları söyledi;

"Ürettiğimiz koyunlara Türkiye'nin dört bir tarafından büyük talep var. Suffolk koyun ırkı çeviklik ve hareket kabiliyeti ile şöhret kazanmıştır. Anavatanı İngiltere'dir. Et üretiminde mükemmel et miktar ve kalitesi, aroma ve rengi bakımından et koyunculuğunda ilk sıralarda gelmektedir. Dünyada yıllardır büyük ün yapmış, dayanıklı, hızlı büyüyen, yüksek döl verimli, eti lezzetli bir hayvandır. Suffolkun en tipik özelliği, çok siyah yüz, kulak ve ayaklara sahip oluşudur. Suffolk koyunu et cinsi koyunlar arasında en sütlü olanıdır. Ayak ve meme sorunu neredeyse görülmez. Anaç koyunların doğuma son derece uygun yapılarından dolayı, doğumlar son derece kolaydır. 4 ile 5,5 kilo aralığında doğan kuzular, 7 haftada 20 kilo canlı ağırlıkta sütten kesilir. 100. gün 40 kilo 150. günde 65-75 kilo gelir. Etleri aranılan lezzette olup, karkasta yağ oranı en az koyun cinsi olarak çeşitli araştırmalarda en önde gelmiştir. Doğum yüzdesi doğum yapan koyun başına yüzde 20 olup, hayvan 2 yılda 3 kuzulama yapabilmektedir. Yurdumuzda yapılan melezleme çalışmalarında yeni yeni kullanılmaya başlansa da başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İşletme karını ikiye katlamak isteyenlere bu ırkın erkekleriyle melezleme yapmaları tavsiye ediyorum."

İngiliz koyunları Nevşehir'de
İngiliz koyunları Nevşehir'de
İngiliz koyunları Nevşehir'de
İngiliz koyunları Nevşehir'de

Mustafa Özdoğan, Nevşehir, Türkiye, Doğum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İngiliz koyunları Nevşehir'de - Son Dakika


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