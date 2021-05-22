İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin! - Son Dakika

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!

22.05.2021 13:16
İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!, System.String[]

ANKET SONUÇLARI AİLE AÇISINDAN İÇ AÇICI DEĞİL YouGov'un her yıl yaptığın anketin sonuçları, İngiliz kraliyet ailesinin, genç kesimden gördüğü desteğin şu ana kadarki en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ANKET SONUÇLARI AİLE AÇISINDAN İÇ AÇICI DEĞİL

YouGov'un her yıl yaptığın anketin sonuçları, İngiliz kraliyet ailesinin, genç kesimden gördüğü desteğin şu ana kadarki en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre 18 ile 24 yaş arasındaki gençlerin sadece yüzde 31'i, ailenin varlığını şu an olduğu şekilde sürdürmesini istiyor.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ORANLAR GİDEREK DÜŞÜYOR

Genç kesimin büyük çoğunluğu ise kraliyet ailesi yerine devletin başına seçilmiş kişilerin getirilmesini arzu ettiğini belirtti. 2019 yılında yine aynı anketin sonuçlarına göre bu oran yüzde 26'ydı. Kraliyet ailesi yerine seçilmiş kişilerin devletin başı olmasını isteyenlerin oranı 2020'de yüzde 37'ydi.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!

RÖPORTAJ ETKİSİ

Harry ile Meghan'ın aileden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın yanı sıra çiftin sonraki adımlarının ve aileye yönelik suçlamalarının, gençlerin İngiliz kraliyet ailesine bakışlarını olumsuz etkilediği ileri sürülüyor.  Aynı anketin 2019 yılındaki sonuçlarına göre genç kesimin yüzde 46'sı, İngiliz kraliyet ailesinin olduğu gibi devamını savunuyordu. Bu görüşte olanların oranı geçen yıl yüzde 40'a, bu yıl ise yüzde 31'e indi.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
KRALİÇE'DEN SONRA NE OLACAK?

Yaşları 25 ile 49 arasında değişen kesimin yüzde 53'ü kraliyet ailesinin olduğu gibi devam etmesinden yana. Fakat bu oran da geçen yıldan bu yana az da olsa düşüş gösterdi. Bu yaş grubunda İngiliz kraliyet ailesini destekleyenlerin oranı yüzde 58'di.  Anket sonuçlarına göre orta yaşlıların ve yaşlıların kraliyet ailesine bakışları gençlerinkinden daha farklı. Yaşları 50 ile 64 arasında değişen kişilerin aileye desteği yüzde 61. Bu grubun sadece yüzde 24'ü, devletin başına seçilmiş kişilerin getirilmesi gerektiği görüşünde.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
İLERİ YAŞTAKİLER DAHA ÇOK DESTEKLİYOR

Buna karşılık 65 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 81'i ise ailenin geleneksel şekilde varlığını sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. YouGov'un anketi bu yıl 4997 kişi arasında yapıldı. Anmete geçen yıl 3 bin 127 kişi önceki yıl ise 4 bin 870 kişi katılmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
CHARLES İLE WILLIAM KARŞI KARŞIYA

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth, önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak. Onun tahtı bırakmasından sonra neler olacağı ise son olayların ardından daha fazla merak konusu oldu. Bu arada birçok kişi, Kraliçe'den sonra tahta Prens Charles ile Camilla Parker Bowles yerine, genç kesimden daha fazla sempati topladığı düşünülen Prens William ile eşi Kate Middleton'ın geçmesi gerektiği görüşünde.  Konuşulan bir başka ayrıntı ise Prens Charles'ın tahta geçtikten sonra tıpkı İsveç Kralı'nın yaptığı gibi, aileyi küçülteceği, böylece vergilerden harcama yapılan kişi sayısını azaltacağı iddiaları. Ailenin, bu şekilde halka daha az yük olarak sempatiyi artırabileceğini savunanlar da var.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ZEHİR GİBİ AÇIKLAMALAR.... AMA DAHA BÜYÜK SKANDALLAR DA VAR

İngiliz kraliyet ailesi ile ilgili tüm bu karmaşanın en önemli nedenlerinden biri Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılması. Ardından da çiftin Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, isim vermeden bazı aile üyelerini ırkçılıkla suçlamaları, ardından Harry'nin "babam bize çocukken acı çektirdi", "karımı ve beni yalnız bıraktılar", "Meghan altı aylık hamileyken intiharı düşündü" şeklindeki sözleri de tüm bunlara deyim yerindeyse "tuz biber ekti."

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
AMCASI AŞKI TERCİH ETMESEYDİ BAMBAŞKA SİMALAR OLACAKTI

Şimdiki nesil İngiliz kraliyet ailesi hakkında bunları biliyor ama aslına bakılırsa ailenin geçmişi bazıları gerçekten üstü örtülemeyen, hatta unutulmayan skandallarla dolu. Belki de aile tarihinin en sarsıcı olayı Kral Edward'ın, aşkı Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasıydı. Bu olayın bu kadar büyümesinin nedeni sadece Simpson'ın halktan biri olması değildi. Simpson aynı zamanda dul bir kadındı. Kral Elbette o zaman şimdiki gibi boşanmış bir kadının saraya gelin gitmesi düşünülemezdi bile! Edward tahttan feragat edince yerine Kraliçe Elizabeth'in babası geçti. Belki Kral Edward; aşkı uğruna tahtını bırakmasaydı, İngiliz kraliyet ailesi şu anda bambaşka simalarla temsil ediliyor olacaktı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!

AİLENİN SKANDALLAR TARİHİNDEN

İşin gerçeği İngiliz kraliyet ailesinin tarihi çeşitli skandallarda dolu. Gelin tarihin tozlu sayfalarına da uzanarak, dünyada milyonlarca kişinin gözünü kırpmadan izlediği bu ailenin unutulmasını istediği o olaylara bir göz atalım.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
İHANETİ İTİRAF ETTİ

Prens Charles 1994 yılında TV kameraları karşısında eşi Prense Diana'ya ihanet ettiğini itiraf etmişti. Sonradan babası Prens Philip'in "Oğullarım kendi özel sorunlarını neden halkın karşısında tartışıyorlar" dediği bu röportaj o dönemde büyük olay olmuştu. O röportajda Prenses Diana'ya ihanet ettiğini anlamıştı Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte üç kişiydik" diyerek kocasının itirafının doğru olduğunu gözler önüne sermişti.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
SONUNDA EVLENDİLER

Kendisi de evli olduğu halde Charles'tan bir türlü vazgeçmeyen Camlilla büyük aşkına yıllar sonra kavuştu. Buckingnam Sarayı'na yasak aşk kahramanı boşanmış bir gelin olarak adım attı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
O DÖNEMDE ÇOK KONUŞULDU

Ailede özel hayatıyla kamuyu uzun süre meşgul edenlerden biri de Prenses Margaret oldu. Aslında onun hayatı yeğenlerinden çok daha önceleri basının ve kamuoyunun merceği altındaydı. Ailenin uçarı, başına buyruk kızıydı Prenses Margaret. Prens Charles'ın skandal itirafından neredeyse 20 yıl önce Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret yaşadığı çalkantılı özel hayatla hep gündemdeydi. Prenses Margaret'in gençlik yıllarındaki çılgın hayatı, ünlüler dünyasından seçtiği arkadaşları hep basının gündeminde ilk sıralarda oldu.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!

EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Günümüzde aile üyesi prensler boşanmış ve mavi kan taşımayan kişilerle evlenebilse de 1950'lerde durum pek öyle değildi. O yıllarda boşanmış Yüzbaşı Peter Townsend'a aşık oldu Prenses Margaret. Daha doğrusu Prenses ile kendisinden 20 yaş daha büyük olan Yüzbaşı birbirlerine aşık oldular. O sırada Townsend evliydi. Ancak bu aşk nedeniyle karısından boşanmaya karar verdi. Fakat bu onu Margaret'e yaklaştırmak yerine tamamen uzaklaştırdı. Çünkü o dönemde kraliyet ailesinden birinin boşanmış biriyle evlenmesi tek kelimeyle imkansızdı. Aslında kraliyet ailesi bu skandal aşkı uzun süre sakladı. ya da sakladığını sandı. Ama halk arasında da söylentiler çoktan doruğa çıkmıştı bile. Sonunda 1953'te Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni sırasında Prenses Margaret'in yaptığı küçücük bir hareket artık aşkı gözler önüne serdi. Prenses Margaret, tören sırasında Peter Townsend'ın üniformasının üzerine düşen bir tüyü eliyle alıp attı. İşte bu küçücük hareket artık aşkı saklanamaz hale getirdi. Prenses Margaret ile aşkı Peter Townsend bir türlü kavuşamadılar. Aslında Prenses Margaret'e eğer isterse bütün aile gelirlerinden vazgeçerek ülke dışında evlenebileceği söylendi. Ama Margaret bunu kabul etmedi. Gerekçe olarak da İngiltere Kilisesi'nin Hıristiyan geleneklerine ve halka karşı sorumlumlukarına gönderme yaptı. Prenses, 1960 yılında Antony Armstrong-Jones ile evlendi. Fakat evlilikleri 1976 yılında bitti.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
HARRY'YE TEŞEKKÜR ET!

Dünyanın en çok merak edilen kraliyet ailesinin başı yine ağrıyor... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew, gerçekten büyük bir skandalın kahramanı olarak dünya basınının manşetlerinde. 59 yaşındaki Prens Andrew'nun yıllar önce bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasının üzeri bu kez kapatılamadı. Henüz 17 yaşındayken Prens'in kendisine tecavüz ettiğini ileri süren ve bugün 35 yaşında oyan Virginia Roberts basına konuştu. Böylece yıllardır gizlenen bu gerçek de ortaya çıktı. Prens Andrew saraydan kovuldu. Bu skandalın hemen ardından Prens Harry ile Meghan'ın ayrılık kararı alması Prens Andrew olayının bir anda unutulmasına yol açtı. Birçok kişi "Aile, Prens Harry'ye teşekkür etmeli" yorumunu yaptı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
EN HAŞARI ÜYE

Gelelim ailenin Prens Andrew'dan sonraki en hareketli üyesine... Yani Prens Harry'ye. Siz bakmayın Prens'in bugün öyle eşine aşık, iyİ aile babası portresi çizdiğine. Onun da geçmişinde epey hareketli anlar ve skandallar var. Prens henüz 17 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. Hatta bundan pişmanlık duyduğunu belirtip rehabilitasyon süreci yaşadı. Prens Harry'nin Las Vegas'ta olimpik yüzücü Ryan Lochtle ile verdiği çılgın partideki çırılçıplak görüntüleri de basına yansımıştı. Aile bu skandalın üzerini örtmek için de uzun süre uğraştı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ÇILGIN HAYATI, EVLENDİKTEN SONRA BOYUT DEĞİŞTİRDİ

Prens Harry'nin Hırvatistan'da bir partide elbiseleriyle havuza atlayıp sonra da çıkıp çılgın figürlerle dans etmesi de hala hafızalardan silinmedi. Bir partide giydiği Nazi amblemi taşıyan kıyafeti yüzünden de yerden yere vuruldu Prens. Bu durum da aileyi zorda bıraktı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
YETİŞKİN FİLM YILDIZIYLA AŞK

Prens Andrew'un yıllar önce yaşanan ama hala hafızalardaki tazeliğini koruyan başka bir skandalıyla konuya devam edelim.Prens, 1980'lerde yetişkin film yıldızı Koo Stark ile birliktelik yaşadı. Elbette bu ilişki uzun süre manşetlerde inmedi ve ailenin skandallar tarihine kalın harflerle yazıldı. Stark bir süre önce tekrar basının gündemindeydi. Bu kez geçinemediği için devlete başvurmuştu. Çocuğunun bakımı için yardım talep ediyordu.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
SKANDAL FOTOĞRAFLAR

Prens Andrew demişken eski eşi Sarah Ferguson'ı atlamak da olmaz. Ferguson, 1992 yılında Teksaslı işadamı John Bryan ile görüntülenmişti. Skandal sadece yakalanmaları yüzünden çıkmadı elbette. Foto muhabirleri onları görüntülediğinde Sarah Ferguson'ın ayak parmağı Bryan'ın ağzındaydı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ABLASININ ESKİ SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Prenses Diana, sonradan evlendiği Prens Charles ile henüz 16 yaşındayken tanışmıştı. Prens Charles daha önce Diana Sencer'ın ablası Lady Sarah Spencer ile flört etmişti. Yani Prens Charles ile kardeşi ile evlenmeden önce 1977 yılında Lady Sarah Spencer ile çıkmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
ONUN ADI DA SKANDALA KARIŞTI

Middleton'ın ailede en iyi anlaştığı kişi Prens William'ın amcası Prens Edward'ın karısı Sophie. İki kadının samimi dostluğu gittikleri her yerde dikkat çekiyor. Öyle ki Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde Kate Middleton tam rüzgarın ve eteklerinin azizliğine uğrayacakken Wessex Kontesi Sophie, kendini hemen onun önüne atıp yardıma koştu ve görüntüsünü kapattı. Kraliçe'nin en sevdiği gelini olduğu bilinen Sophie Wessex, uzun süre kendi kurduğu halkla ilişkiler şirketinde çalıştı. İşte o sırada da bir skandala adı karıştı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!
GAZETE TARAFINDAN YAYINLANDI

Şimdi bu kadar sakin bir hayat sürse de Kontes Sophie, 2001 yılında büyük bir skandala imza atmıştı. Evlendikten sonra da halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Sophie Wessex, potansiyel müşteri zannettiği Arap şeyhi kılığına girmiş bir gazeteciyle sohbet etmiş. Tüm konuşma da News of The World gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin!

Oprah Winfrey, Prens Charles, Prens Harry, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İngiliz Kraliyet ailesi ilk kez 'dibi' gördü: Artık yeter, hepsi gitsin! - Son Dakika Magazin


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