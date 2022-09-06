Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı - Son Dakika
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Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı

06.09.2022 20:12
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Almanya'nın Düsseldorf kentinde büyük ilgiyle karşılandı.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Almanya'nın Düsseldorf kentinde büyük ilgiyle karşılandı.

Asker gazilerinin katıldığı Invictus Games Uluslararası Paralimpik spor organizasyonunun davetlisi olarak gelen çift için Düsseldorf'taki belediye binasının önüne 25 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi.

Prens Harry ile Meghan Markle çifti, belediye binası önünde bekleyen yüzlerce kişiyi selamladı.

Harry, kendilerini bekleyenlere, Almanca olarak "Merhaba Düsseldorf, burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullanması üzerine hayranlarından alkış aldı.

Harry ve Meghan daha sonra tarihi belediye binasında bir resepsiyona katılarak şehrin altın kitabını imzaladı.

Çift, daha sonra kendileri için organize edilen özel bir yat gezisine katıldı.

Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin, akşam saatlerinde Düsseldorf'tan ayrılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Meghan Markle, Prens Harry, Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı - Son Dakika

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