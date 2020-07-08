İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı - Son Dakika

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandıİngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmezken, İngiliz medyası mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu duyurdu.

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

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İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmezken, İngiliz medyası mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu duyurdu.

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin taktıkları takılar gündemden düşmüyor. İngiliz medyası, saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değerini paylaştı. İngiliz medyası, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşya ve 2 bin 758 değerli taş içeren kraliyet mücevherlerinin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu yazdı.Satılma şansının neredeyse olmadığı mücevher koleksiyonuna fiyat biçmenin zor olduğu ifade eden İngiliz medyası, dünyanın en büyük biçimli elması da olan Cullinan I'i de içeren 23 bin 758 değerli taş içerdiğini kaydetti. Koleksiyona en son eklenen mücevherin ise 1953'te taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth'e sunulan bir dizi 22 karat altın bilezik oldu.

EN ÜNLÜSÜ ST. EDWARD'IN TACI

Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı oldu ifade edildi. Tacın, 1661'de Charles II'nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi. Çoğunlukla resmi taç giyme törenlerinde hükümdar tarafından giyilen taç, 1953'teki taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth tarafından giyildi. Hükümdarın taç giymesini gerektiren resmi görevler için İmparatorluk Devlet Tacı kullanıldığı için Kraliçe Elizabeth'in o zamandan beri tacı giymediği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere, Saray, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı - Son Dakika
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