Üye Girişi
İngiliz Kraliyet ailesinin 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptığı iddia edildi - Son Dakika

İngiliz Kraliyet ailesinin 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptığı iddia edildi

03.06.2021 18:42
İngiliz Kraliyet ailesinin 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptığı iddia edildi, System.String[]

İngiliz Kraliyet ailesinin, 1960'ların sonlarına kadar Buckingham Sarayı'nda "beyaz olmayan göçmen veya yabancıları" memuriyet görevlerine kabul etmediği öne sürüldü.

İngiliz Kraliyet ailesinin, 1960'ların sonlarına kadar Buckingham Sarayı'nda "beyaz olmayan göçmen veya yabancıları" memuriyet görevlerine kabul etmediği öne sürüldü.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Ulusal Arşivlerinde yer alan bazı belgeler, Kraliyet ailesinde, etnik azınlık kökenli "beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların" 1960'ların sonlarına kadar resmi görevleri üstlenmesinin yasaklandığını ortaya koydu.

Şubat 1968'de Kraliçe 2. Elizabeth'in baş mali yöneticisinin diğer kraliyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin yer aldığı belgelerde, Buckingham Sarayı'nda memuriyet işlerine "beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların" getirilmediği, bu kişilerin daha sıradan işlerde görevlendirildiği yer alıyor.

Ayrıca belgeler, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'yi ve ailesini ırk ve cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalardan muaf tutan tartışmalı maddeleri nasıl müzakere ettiğine de ışık tutuyor.

Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddetmesi nedeniyle uygulamanın ne zaman sona erdiğinin belirsizliğini koruduğu aktarılan haberde, uygulamanın en az 1968'e kadar sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Saray'dan yapılan açıklamada ise 1990'lardaki kayıtların, etnik azınlık geçmişine sahip kişilerin Kraliçe için çalıştığını gösterdiğini ancak geçen on yıllara ait istihdam verilerinin muhafaza edilmediği belirtildi.

Prens William, ırkçı bir aile olmadıklarını söylemişti

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan bir röportajda, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." demişti.

Prens William ise kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı röportaja ilişkin, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." ifadesini kullanmıştı.

Buckingham Sarayı, Prens William, The Guardian, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz Kraliyet ailesinin 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptığı iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek         
17:48
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
İngiltere'nin gündemine oturan ırkçılık iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Buckingham Sarayı jet hızıyla yalanladı İngiltere'nin gündemine oturan ırkçılık iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Buckingham Sarayı jet hızıyla yalanladı         
15:55
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 19:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz Kraliyet ailesinin 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement