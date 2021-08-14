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İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor - Son Dakika

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

14.08.2021 16:57
İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor, System.String[]

Prenses Eugenie'nin 2018 yılında evlendiği Jack Brooksbank, geçtiğimiz ay, bir iş gezisi için gittiği İtalya'da üç modelle tekne gezintisi yaparken görüntülenmişti.

Prenses Eugenie'nin 2018 yılında evlendiği Jack Brooksbank, geçtiğimiz ay, bir iş gezisi için gittiği İtalya'da üç modelle tekne gezintisi yaparken görüntülenmişti. Prenses, o sırada İngiltere'de minik bebekleri August'a bakıyordu. Jack Brooksbank'in o fotoğrafları büyük gürültü koparmıştı. İlk bakışta da sanki Brooksbank, karısını aldatıyor görüntüsünü sergilemişti.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

'İYİ ŞANSLAR JACK'

İngiliz basını, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank'in fotoğraflarını "Bunları Eugenie'ye açıklarken iyi şanslar Jack" başlığıyla yayınlamıştı. O günlerde Brooksbank'in, George Clooney'in sahibi olduğu içecek markasının temsilcisi sıfatıyla İtalya'nın Capri arasında bulunduğu belirtildi.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

O FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Jack Brooksbank ile birlikte tekne gezintisinde bulunan İtalyan modeller, Erica Pelosini, Rachel Zalis, Maria Buccellati de çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. İşte büyük gürültü koparan o görüntülerin altında yatar neden de ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, George Clooney'in içecek markasının temsilcisi olan 35 yaşındaki Jack Brooksbank, gerçekten de işinin bir parçası olarak o tekne gezintisine çıktı. Üstelik de şimdi iş dünyasında daha önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Brooksbank, babası George Brooksbank'in şirketinde önemli bir görev üstlenmeye hazırlığında. İşin aslı, kraliyet damadı babasının şirketinde onun görevini devralacak. Brooksbank'in 72 yaşındaki babası geçen yıl Covid 19 nedeniyle ölümün kıyısından dönmüştü. Daha sonra emekli olan baba Brooksbank, şimdi işlerini oğluna devretme yolunda. Jack Brooksbank, hem yaşı ilerleyen, hem de sağlığı bozulan babasının şirketinin yönetimini eline alacak. Brooksbank'in babasının ortağı ise ünlü romancı Barbara Cartland'ın torunu olan William Legge. Legge aynı zamanda soyluluk unvanı da taşıyor.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

KAYINVALİDE SARAH, DAMADINI SAVUNDU

Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine ise gelinin annesi Sarah Ferguson'dan savunma gelmişti. Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuşup onun karısını aldatmadığını belirtmişti.  Ferguson, damadının dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

'DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU'

Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

YÜZÜ GÜLMEYEN AİLENİN EN HUZURLU ÜYESİ

Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesinin belki de en mutlu üyesi kısa bir süre önce anne olan Prenses Eugenie. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Prenses Eugenie, bu yılın şubat ayında anne oldu. Bunun mutluluğunu da sadece sosyal medya sayfasından duyuru yaparak sessiz sedasız yaşadı.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

EN BÜYÜK HEDİYEYİ ALDIM ZATEN

Bir dönem babasının adının karıştığı skandallar yüzünden zor günler geçiren Eugenie, 23 Mart'taki doğum gününü de kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte kutladı. 32 yaşına giren Prenses Eugenie, kendisine iyi dileklerini gönderenlere de bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak teşekkür etti. Ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri olan Eugenie, ailece çekilen pozlarını paylaşarak "Dün doğum günümde gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. İsteyebileceğim en güzel hediyeyi aldım" mesajını yazdı. Eugenie ve Jack Brooksbank, bebeklerinin yüzünü de saklamadan takipçileriyle paylaştı.

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

KOCASI GECE KULÜBÜ YÖNETİCİSİ VE MARKA TEMSİLCİSİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank, 1986 tarihinde dünyaya geldi. İngiliz kraliyet ailesinin damadı Jack Brooksbank, gece kulübü müdürlüğü yapıyor. Üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atılan 35 yaşındaki Brooksbank, bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor

Prenses Eugenie, Sarah Ferguson, İtalya, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İngiliz kraliyet ailesinin damadı, Prenses Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir teknede üç kadınla görüntülenmişti: Onu daha zor bir görev bekliyor - Son Dakika Magazin


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