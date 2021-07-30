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İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor - Son Dakika

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

30.07.2021 16:56
İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor, System.String[]

'MODERN KÜLKEDİSİ'Neden izlemesindi ki? Beyazlar içindeki gelin sıradan bir ailenin kızıydı.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini <a class='keyword-sd' href='/kate-middleton/' title='Kate Middleton'>Kate Middleton</a>, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

'MODERN KÜLKEDİSİ'

Neden izlemesindi ki? Beyazlar içindeki gelin sıradan bir ailenin kızıydı. Yani "mavi kanlı" bir aileden gelmiyordu. Kalbini çaldığı kişi ise ülkenin gelecekteki kralı. Yani bir başka deyişle, masallardaki gibi bir öyküydü. Çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Bir yandan da gelecekteki hayatlarına hazırlanıyorlar. Biri kral, diğeri de kral eşi olarak.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

PAHALI KIYAFETLER, GÖZ KAMAŞTIRAN MÜCEVHERLER

İngiliz kraliyet ailesinin iki numaralı veliahtı Prens William ile eşi Kate Middleton'dan söz edildiğini herkes anladı büyük olasılıkla. Evlendikten sonra giyim tarzını değiştiren Kate Middleton, ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle geçiyor kameralar karşısına. Katıldığı etkinliklerde ailenin geleneğine uygun olan elbiseler giyip şapkalar takıyor. Zaman zaman Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilen göz kamaştırıcı taçlar ve mücevherler de cabası. Peki ya Prens William ile evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanını alan Kate Middleton günlük hayatını nasıl geçiriyor dersiniz?

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
YA GÜNLÜK HAYATI NASIL GEÇİYOR?

Elbette birçok kişiden farklı olarak gösterişli bir sarayda oturuyor, elini sıcak sudan soğuk suya sokmasına gerek bırakmayan hizmetçileri, çocuklarının dadıları... Kate Middleton tüm bunlara sahip ama hayatı öyle dışarıdan göründüğü gibi de değil tam olarak. İngiliz basını Kate Middleton'ın günlük hayatını nasıl yaşadığına dair bir derleme yaptı. Gelin bir bakalım, Prens William'ın eşi, üç çocuk annesi Kate Middleton günlük hayatında neler yapıyor.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
SARAY BAHÇESİNDE GEZİNTİ

Bundan 10 yıl önce gösterişli bir törenle hayatını Prens William ile birleştiren Kate Middleton, sık sık çocuklarıyla birlikte, yaşadığı Kensington Sarayı'nın halka açık bahçesinde gezinti yaparken görüntülenebiliyor. Her üç çocuğunun da bebekliklerinde onları arabalarına yatırıp hava almaya çıkan Kate Middleton, birkaç kez o gezintilerde turistler tarafından görüntülendi.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

2011 yılındaki düğünün ardından bir gün market arabasına doldurduklarıyla kasada sıra bekleyen Middleton'ı görmek, herkes için şaşırtıcı olmuştu. Ama işin gerçeği Middleton, bazen tek başına, bazen de çocuklarıyla birlikte marketlerde görüntüleniyor. Bazen de giyim mağazalarından kendine bir şeyler alırken, başkaları tarafından görüntüleniyor.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
KİMSE DÖNÜP BAKMADI

Middleton, bir süre önce de Londra'da çocuklarına kitap almaya gittiği bir mağazadan çıkarken görüntülenmişti. Günlük kıyafetleriyle objektiflere takılan Middleton'a o alışverişte sadece bir koruma ve bir de şoför eşlik etti. Mağazadaki diğer kişilerin bazıları onun farkına bile varmadı.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
ÇOCUKLARINI OKULA BIRAKIP ALIYOR

Middleton ve Prens William'ın büyük çocukları George ile Charlotte'un okula başladığı ilk günlerde onları kameralar yalnız bırakmadı. Öğretmenler de kapıya çıkarak çocukları karşıladı. Ama bu durum her zaman için geçerli değil. Middleton, çocuklarını okula bırakıp alma görevini eğer programında başka bir etkinlik yoksa kendisini yerine getiriyor. Basına yansıyan haberlere göre de çocuklarının gittiği okulla ve basınla yapılan bir anlaşma uyarınca, Middleton çocuklarını okuldan alırken ya da bırakırken görüntülenmiyor. Üstelik basına yansıyan iddialara göre de o anlarda diğer öğrenci velileri Middleton ile çocuklarına öyle abartılı bir ilgi de göstermiyor. Tabii bu arada George ile Charlotte'un ülkede üst düzey ailelerin çocuklarının devam ettiği bir okula gittiğini hatırlatalım. Yine söylenenlere göre aynı okula çocuğunu bırakıp alanlar arasında ünlü bir model de var ve kimse onunla da o anlarda ilgilenmiyor.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

PASTA YAPMAYI SEVİYOR

Birçok kişi hayatını sarayda sürdüren Middleton'ın hep hazır yediğini, mutfağa hiç girmediğini düşünebilir. Ama durum pek öyle değil. Middleton bu durumu katıldığı bir programda kendisi anlatmıştı. Pasta yapmayı sevdiğini anlatan Middleton. Özellikle de çocuklarının doğum günleri öncesinde, gece yarısına kadar ayakta kalıp onlara pasta yaptığını söylemişti. Middleton, bunun, ailelerinde bir gelenek haline geldiğini de sözlerine eklemişti.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

GÜNLÜK HAYATINDA SIRADAN GİYİNİYOR

Kate Middleton, katıldığı etkinliklerde, ünlü modacıların göz alıcı tasarımlarını giyiyor. Ama günlük hayatında pek de öyle değil. Covid 19 aşısı olmaya giderken giydiği kot pantolon ile beyaz tişörtü bunun örneklerinden biri. Düşes, görev dışı zamanlarda objektiflere takıldığında da genellikle sıradan ve rahat günlük kıyafetler giyiyor.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor
ÇİZMELER YILLARDIR AYAĞINDA

Bu arada Middleton'ın "tutumlu Düşes" olarak anıldığını, kıyafetlerini yıllar içinde farklı ayakkabı ve çantalarla kombinleyerek üçer ya da dörder kez giydiğini de hatırlatalım. Özellikle de 16 yıldır giydiği çizmelerin gündemden hiz düşmediğini söylemenin de tam sırası.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor

Kate Middleton, Prens William, Charlotte, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, kameralar kapalıyken böyle yaşıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
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