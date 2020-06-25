İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı - Son Dakika

İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyanın en kaliteli kirazı olarak bilinen ve İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar ulaşabilen Napolyon kirazının hasadı başladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyanın en kaliteli kirazı olarak bilinen ve İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar ulaşabilen Napolyon kirazının hasadı başladı.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı


Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde Sultandağları ve Eber Gölü'nün tam ortasında bulunan kiraz bahçelerinde yetişen Napolyon kirazının hasadı başladı. En değerli kiraz olarak bilinen ve büyük bir çoğunluğu Avrupa, Amerika ve Çin gibi ülkelere ihraç edilen kirazda bu yılki rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatta bir artış bekleniyor. İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı sabahın erken saatlerinde başlarken, kiraz üreticileri üretici ile tüketici arasında ciddi fiyat farkının olduğundan yakındılar. Tadını ve aromasını Sultandağları ve Eber Gölünden aldığını belirten üreteciler, kirazda en çok işçi maliyetinin yer tuttuğunu ifade ettiler.


Napolyon kirazı halde üreticiden yarı parasına alınıyor


80 dönümlük kiraz bahçesinde sezonun başlamasıyla birlikte Napolyon kirazının hasadına başlayan üretici Ayhan Duymuş, sezonun yeni başladığını belirterek, kirazda belirtilen fiyat ile halde toptancıların aldığı fiyatın birbirini tutmadığını kaydetti. Duymuş, "Bu yıl kiraz fiyatları 10 ila 15 lira arasında diyorlar ama hala gittiğimiz zaman bu meyve 6-7 lira diye bize zorluk çıkartıyorlar. Biz buraya Şubat ayından bu yana emek veriyoruz. Suyuna, gübresine, çapalamasına, ilaçlamasına 6. aya kadar masraf yapıyoruz. Ama 15 lira diye ilan ediyorlar hale vardığımız zaman kilosunu 6 lira, 7 lira gibi bir fiyata satabiliyoruz" dedi.


"Sultandağı kirazının aroması dünyada tek"


Aromasının dünyada tek olduğunu ileri süren Duymuş, "Bizim bu Sultandağı kirazı göl ve dağın etkisinden dolayı aroması çok farklı, dünyada tek diyebilirim. Bizim bu malımız Avrupa'nın bütün ülkelerine gidiyor. Çin'e, Amerika'ya İngiltere gibi her tarafa gidiyor. Biz üreticiler elimizden geldiği kadar güzel mal üretmeye çalışıyoruz, bakımımızı yapıyoruz, sabahın 5'inde kalkıyoruz, hale gidiyoruz kasamızı alıyoruz, bahçeye geliyoruz işçiyi alıyoruz hakikaten sofralarımıza gelinceye kadar üreticinin ne gecesi var, ne gündüzü var" diye konuştu.


"Toplanan kirazların yarısı işçiye gidiyor"


Toplanan kirazların yarısının belirten Duymuş, işçilerin Antep Urfa gibi illerden geldiğini ve bir günde 2,5 bin liralık mal toplanıyorsa bunun yarının işçi maliyetine harcandığını belirtti.


"Kraliyet sofrasına Sultandağı kirazı gidiyor"


Son iki sezondur Çin'e kiraz ihracatının yapıldığı belirten Duymuş, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına da Sultandağı kirazının gittiğini kaydetti. Duymuş, "Son iki sezondur Çin'e ihracat noktasında anlaşma yapıldı, malımız Çin'e gidiyor. Avrupa'nın kraliyet sofrasına bizim bu taraftan kiraz gidiyor. Şuan en tatlı, en yenilebilecek kiraz Sultandağı kirazıdır. Bu tarafın toprağı, suyu daha farklı. Biz Yakasinekliler olarak elimizden geldiği kadar kirazımıza, ağacımıza çok özen gösteriyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Napolyon Bonapart, Sultandağı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı - Son Dakika

Son Dakika

16:55 800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 15:09 Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:36 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
16:40
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
16:37
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
16:27
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
16:17
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
15:54
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
15:53
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]