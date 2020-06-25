İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı - Son Dakika

- İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı

Tadını ve aromasını Sultandağları ile Eber Gölünden alıyor

Birçok ülkeye ihraç ediliyor, ancak üreticileri aracılardan dertli

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyanın en kaliteli kirazı olarak bilinen ve İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar ulaşabilen Napolyon kirazının hasadı başladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde Sultandağları ve Eber Gölü'nün tam ortasında bulunan kiraz bahçelerinde yetişen Napolyon kirazının hasadı başladı. En değerli kiraz olarak bilinen ve büyük bir çoğunluğu Avrupa, Amerika ve Çin gibi ülkelere ihraç edilen kirazda bu yılki rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatta bir artış bekleniyor. İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı sabahın erken saatlerinde başlarken, kiraz üreticileri üretici ile tüketici arasında ciddi fiyat farkının olduğundan yakındılar. Tadını ve aromasını Sultandağları ve Eber Gölünden aldığını belirten üreteciler, kirazda en çok işçi maliyetinin yer tuttuğunu ifade ettiler.

Napolyon kirazı halde üreticiden yarı parasına alınıyor

80 dönümlük kiraz bahçesinde sezonun başlamasıyla birlikte Napolyon kirazının hasadına başlayan üretici Ayhan Duymuş, sezonun yeni başladığını belirterek, kirazda belirtilen fiyat ile halde toptancıların aldığı fiyatın birbirini tutmadığını kaydetti. Duymuş, "Bu yıl kiraz fiyatları 10 ila 15 lira arasında diyorlar ama hala gittiğimiz zaman bu meyve 6-7 lira diye bize zorluk çıkartıyorlar. Biz buraya Şubat ayından bu yana emek veriyoruz. Suyuna, gübresine, çapalamasına, ilaçlamasına 6. aya kadar masraf yapıyoruz. Ama 15 lira diye ilan ediyorlar hale vardığımız zaman kilosunu 6 lira, 7 lira gibi bir fiyata satabiliyoruz" dedi.

"Sultandağı kirazının aroması dünyada tek"

Aromasının dünyada tek olduğunu ileri süren Duymuş, "Bizim bu Sultandağı kirazı göl ve dağın etkisinden dolayı aroması çok farklı, dünyada tek diyebilirim. Bizim bu malımız Avrupa'nın bütün ülkelerine gidiyor. Çin'e, Amerika'ya İngiltere gibi her tarafa gidiyor. Biz üreticiler elimizden geldiği kadar güzel mal üretmeye çalışıyoruz, bakımımızı yapıyoruz, sabahın 5'inde kalkıyoruz, hale gidiyoruz kasamızı alıyoruz, bahçeye geliyoruz işçiyi alıyoruz hakikaten sofralarımıza gelinceye kadar üreticinin ne gecesi var, ne gündüzü var" diye konuştu.

"Toplanan kirazların yarısı işçiye gidiyor"

Toplanan kirazların yarısının belirten Duymuş, işçilerin Antep Urfa gibi illerden geldiğini ve bir günde 2,5 bin liralık mal toplanıyorsa bunun yarının işçi maliyetine harcandığını belirtti.

"Kraliyet sofrasına Sultandağı kirazı gidiyor"

Son iki sezondur Çin'e kiraz ihracatının yapıldığı belirten Duymuş, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına da Sultandağı kirazının gittiğini kaydetti. Duymuş, "Son iki sezondur Çin'e ihracat noktasında anlaşma yapıldı, malımız Çin'e gidiyor. Avrupa'nın kraliyet sofrasına bizim bu taraftan kiraz gidiyor. Şuan en tatlı, en yenilebilecek kiraz Sultandağı kirazıdır. Bu tarafın toprağı, suyu daha farklı. Biz Yakasinekliler olarak elimizden geldiği kadar kirazımıza, ağacımıza çok özen gösteriyoruz" dedi.