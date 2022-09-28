Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin istikrar için tüm Libyalı ortaklarla çalışmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İngiliz amfibi hücum gemisi 8 yıl aranın ardından Libya'nın Trablus Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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