İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi - Son Dakika

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 152 metre uzunluğundaki HMS Defender savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.
D-36 borda numaralı HMS Defender dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nı geçerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na geldi.
Geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'nda, Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı HNLMS Evertsen savaş gemisi de bulunuyor.
Kaynak: AA
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