İNGİLİZ KRALİYET DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi bu sabah saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişi sırasında kendisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İngiliz savaş gemisinin geçişi sırasında güverteye çıkan mürettebatın boğazı izlediği ve fotoğraf çektikleri görüldü.