İngiliz Kraliyetinin olaylı gelini Meghan, düşük yaptığını açıkladı

İngiliz Kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrılarak eşi Sussex Dükü Prens Harry ile ABD'de yaşayan Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ancak Temmuz ayında düşük yaptığını duyurdu.

Sussex Dükü Prens Harry ile 2018 yılında yaptığı evlilik ve Kraliyet yaşamı ile adından sıkça söz ettiren Amerikalı aktris Meghan Markle, bir kez daha gündem oldu. Ocak ayında sosyal medya hesaplarından yayınladıkları bir açıklama ile Kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşen çift, bu kez yaşadıkları üzücü olayla yeniden adından söz ettiriyor. 2019 yılında oğulları Archie'yi kucaklarına alan çift, ikinci çocuklarının heyecanını yaşarken bu kez üzücü olayla sarsıldı. Meghan Markle Temmuz ayında düşük yaptığını açıkladı.

New York Times için kaleme aldığı bir makalede yaşadıklarını anlatan Markle, "İlk çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybettiğimi biliyordum" dedi. Temmuz ayında sabah saatlerinde her şeyin normal bir şekilde başladığını ifade eden Markle, oğlu archie'nin altını değiştirirken şiddetli bir kramp hissettiğini ve bir şeylerin yolunda olmadığını anladığını dile getirdi. Oğlu kollarındayken düştüğünü ifade eden Meghan, "İkimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldandım. Neşeli melodi bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu" dedi. Bu sırada bebeğini kaybettiğini hissettiğini dile getiren Meghan, "Saatler sonra, hastane yatağındaydım, eşimin elini tutuyordum. İkimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmaklarını öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Nasıl iyileşeceğimizi bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

(İHA)