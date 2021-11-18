İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı - Son Dakika

İngiltere'den gitmesi yönünde tehditlerin de yer aldığı mektubu paylaşmasının ardından 37 yaşındaki eski sporcuya, hayranları tarafından binlerce destek mesajı yollandı.

İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen ilk siyahi oyuncu Rainford-Brent, kendisine yollanan nefret söylemli mektubu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

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