İngiliz kruvaziyer gemisi Astor, söküm için Aliağa'ya geliyor - Son Dakika

İNGİLTERE bayraklı lüks kruvaziyer gemisi Astor, pandemi sürecinde yolcu taşıyamayınca açık artırma ile Aliağa Gemi Söküm Tesisi'ne satıldı. 7 Kasım'da İngiltere'den demir alan geminin önümüzdeki günlerde söküm için İzmir'in Aliağa ilçesine gelmesinin beklendiği bildirildi.

Koronavirüs, gemi taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde yolcu taşıyamayan kruvaziyer gemisi 'Astor' söküm yapılmak üzere önümüzdeki günlerde Aliağa'ya gelecek. 1988 yılında 'Fedor Dostoevskiy' ismi ile İstanbul ve Kuşadası limanlarını da ziyaret eden gemi, 1995 yılında 'Astor' ismini alarak Alman şirket Transocean Tours'a bağlı çalıştı. Daha sonra, İngiliz firması Cruise and Maritime Voyages'a bağlı olarak çalışmaya başlayan gemi, pandemi sürecinde yolcu taşıyamadı. İngiliz firmasının iflası sonrasında gemi Aliağa gemi söküm tesislerine satıldı. 7 Kasım'da İngiltere'den demir alan geminin önümüzdeki günlerde Aliağa'ya gelmesi bekleniyor. Yetkililer, birçok geminin şu an kullanılmadığını, böyle giderse daha fazla geminin Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne gelerek, parçalanıp dönüştürüleceğini söyledi.