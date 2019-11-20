Son Dakika Haberleri: İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi
Son Dakika Ekonomi İngiliz lider Swinson'dan 'Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama' vaadi - Son Dakika Ekonomi

İngiliz lider Swinson'dan "Brexit durdurup 50 milyar sterlin gelir sağlama" vaadi

6 saat önce

İngiltere'de muhalefetteki Liberal Demokrat Parti (LibDem) lideri Jo Swinson iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının durdurulacağını, bundan elde edilecek 50 milyar sterlinin ise kamu yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

İngiliz lider Swinson'dan

İngiltere'de muhalefetteki Liberal Demokrat Parti (LibDem) lideri Jo Swinson iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının durdurulacağını, bundan elde edilecek 50 milyar sterlinin ise kamu yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

Cambridge'de konuşan Swinson, 12 Aralık'ta yapılacak genel seçimi kazanmaları halinde İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin durdurulacağını belirterek, "Artan büyüme artışıyla birlikte gelecek beş yıl içerisinde vergi gelirlerinin de artmasıyla 50 milyar sterlin ek gelir elde edilir. " diye konuştu. Swinson, söz konusu ek gelirin kamu yatırımlarında kullanılacağını söyledi.

Buna ilaveten İngiltere'nin üye olarak kalması halinde 39 milyar sterlinlik boşanma tazminatını da ödemek zorunda kalmayacağını hatırlatan Swinson, "İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti ülkeye daha parlak bir gelecek vaadinde bulunamaz. Çünkü her ikisi de Brexit'in gerçekleşmesini istiyor. Hepimiz ayrılığın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için, sağlık sistemi (NHS) ve çevre için kötü olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Parti manifestosunda gelecek beş yıl süresinde tren yolcu hizmetlerinin sabitlenmesi, 2035 yılına kadar bütün trenleri elektrik veya hidrojen ile çalışır hale getirilmesi gibi vaatlere yer veriyor.

Parti aynı zamanda asgari ücretin artırılmasını, akıl sağlığı alanında 11 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını savunuyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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