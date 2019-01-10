Son Dakika Haberleri: İngiliz Lordu 32 Yaşındaki Özbek Kadınla Evlendi

İngiliz Lordu 32 Yaşındaki Özbek Kadınla Evlendi

28 dakika önce

İngiliz Lordu Mohamed İltaf Sheikh, Semerkantlı 32 yaşındaki Özbek Guli Muradova ile evlendi.

İngiliz Lordu 32 Yaşındaki Özbek Kadınla Evlendi, System.String[]
İngiliz Lordu Mohamed İltaf Sheikh, Semerkantlı 32 yaşındaki Özbek Guli Muradova ile evlendi.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olan Muhafazakar Parti'nin Müslüman Forumu (CFM) kurucusu 77 yaşındaki Lord Mohamed İltaf Sheikh, Semerkantlı 32 yaşındaki Özbek Guli Muradova ile evlendi. Evliliği hakkında açıklama yapan Guli Muradova, "Mohamed İltaf Sheikh ile evlenme kararımı almamda onun pozisyonu, yaşı, zenginliği hiçbir anlam taşımadı. Kadere inanıyorum, kader bizi birbirimize bağladı" dedi.

Semerkant'ta tıp fakültesinden mezun olan Guli, edinilen bilgiye göre eğitimine devam etmek için geldiği Londra'da ders sonrası satış müdürü olarak part-time çalıştığı özel Belçika çikolataları satan mağazada Lord Sheikh ile tanıştı. Sheikh'in Özbekistan hakkında pek çok bilgi bilmesi Guli'nin ilgisini çekti. Sürekli mağazaya çikolata almaya gelen İltaf Sheikh'in Lord olduğunu tanıştıklarından aylar sonra öğrenen Guli'ye evlenme teklif eden Sheikh, Özbekistan'a giderek ailesiyle tanıştı. Çiftin dini nikahı 1 Kasım 2015'te Londra Merkez Camii'nde kıyıldı. Mohamed İltaf Sheikh ve Guli Muradova'nın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in özel davetlisi olarak iki defa hacca gittiği de öğrenildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

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