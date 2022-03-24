İngiliz mahkemesi, eski İspanya Kralı Juan Carlos'un yargılanmasının önünü açtı - Son Dakika

İngiltere'de Londra Yüksek Mahkemesi, eski İspanya Kralı Juan Carlos'un resmi görevini bırakmasının ardından dokunulmazlığının sona erdiğine karar vererek eski sevgilisi Corinna zu Sayn- Wittgenstein'in özel hayatı taciz ve yasa dışı takip suçlamalarından yargılanmasının önünü açtı.

Wittgenstein'in eski İspanya Kralı hakkındaki suçlamasını değerlendiren İngiliz mahkemesi, Juan Carlos'un avukatları aracılığıyla savunduğu "Kraliyet Ailesi'nin üyesi olması ve özel statüsünden" dolayı halen dokunulmazlığının bulunduğu yönündeki talebi reddetti.

Mahkeme, Juan Carlos'un resmi olarak İspanya Krallığı görevini bıraktığı Haziran 2014'ten itibaren dokunulmazlığının bulunmadığına kanaat getirdi.

Bu kararla Juan Carlos'un, eski sevgilisi Wittgenstein'in ortaya attığı "özel hayatı taciz ve İspanyol gizli servis yetkilileri tarafından baskı ve gözetime tabi tutulduğu" suçlamalarından yargılanmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Eski İspanya Kralı, sivil mahkemede görülmesi gereken davayı kaybetmesi halinde en fazla tazminat ödemek zorunda kalacak.

Eski Kral Juan Carlos 1,5 yıldır BAE'de

Juan Carlos'un, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte BAE'ye gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Eski sevgilisi Corinna Larsen tarafından bazı suçlamalara maruz kalan Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi Savcılığı, yaklaşık 2,5 yıl yürüttüğü soruşturma sonrasında Juan Carlos hakkındaki suçlamaları 5 Mart'ta kaldırmış, eski Kral BAE'de yaşamaya devam edeceğini ancak zaman zaman İspanya'ya geleceğini açıklamıştı.