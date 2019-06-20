İngiliz mahkemesi, hükümetin Suudi Arabistan'a silah satışını hukuksuz buldu
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İngiltere'de temyiz Mahkemesi, Suudi Arabistan'a ihraç edilen ve büyük ihtimalle Yemen'deki savaşta kullanılan silahların satışına izin verdiği gerekçesiyle hükümetin kanunlara aykırı geldiğine hükmetti.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53
'de Temyiz Mahkemesi, Suudi Arabistan
'a ihraç edilen ve Yemen
'deki iç savaşta kullandığı sanılan silahların satışına izin verdiği gerekçesiyle hükümetin kanunlara aykırı hareket ettiğine hükmetti.
Perşembe günü alınan karar sonrası İngiliz yargıç Terence Etherto, "Temyiz Mahkemesi, İngiliz hükümetinin karar verme sürecinde kanunlara karşı geldiğine hükmetti." dedi.
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