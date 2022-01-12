İngiliz mahkemesi koruyucu ekipman ihalesinde usulsüzlük yapıldığına hükmetti - Son Dakika

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin milyonlarca sterlinlik kişisel koruyucu ekipman ihalesinin bakanların tanıdıklarına verilerek usulsüzlük yapıldığına karar verdi.

Good Law Project ve EveryDoctor grupları tarafından Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınının ilk dalgası sırasında koruyucu ekipman tedarik etmek için hukuka aykırı olarak sözleşmeler imzaladığı iddiasıyla açılan davada karara varıldı.

Davada haşere kontrol firması PestFix'e 340 milyon ve yatırım fonu Ayanda Capital'e verilen yaklaşık 252 milyon sterlinlik ihaleler incelendi.

Daha hızlı alımlarda kullanılan "VIP" usulüyle yapılan bu ihalelerin, ihtiyacı karşılayacak kalitede ürünler tedarik edilip edilemeyeceğine bakılmaksızın bakanlar ve hükümet yetkililerinin tanıdıklarına verildiği iddia edildi. Gruplar, "VIP" usulünün, bazı şirketlere haksız, usulsüz bir avantaj sağladığını savundu.

Bakanlık avukatı, iddiaları reddederek "VIP" usulünün bu alımlarda kullanılmasının mantıklı olduğunu ve o dönem koruyucu ekipman edinmede yaşanan zorluklar bulunduğunu belirtti.

Ancak mahkeme, iki şirkete ayrıcalıklı muamelede bulunmanın yasa dışı olduğuna hükmetti. Her iki şirketin tekliflerinin "haklı öncelik" kapsamına girdiği ve "VIP" usulü olmaksızın da sözleşme imzalamalarının "çok muhtemel" olduğu ifade edildi.