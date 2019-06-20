Son Dakika Haberleri: İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar
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İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar

1 saat önce

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar, System.String[]
İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.
Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.
Kararın ardından İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Güncel
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