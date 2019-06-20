İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar
41 dakika önce
İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:28
İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan
'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
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