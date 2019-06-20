Son Dakika Haberleri: İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar
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İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar

41 dakika önce

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

İngiliz mahkemesinden Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar, System.String[]
İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:28 
Suudi Arabistan, Ekonomi
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