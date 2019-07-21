Son Dakika Haberleri: İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
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İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı

59 dakika önce

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.

İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı, System.String[]
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Philip Hammond, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:47 
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