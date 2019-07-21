İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
59 dakika önce
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.
İngiltere Maliye
Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:47
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