İngiliz Marks & Spencer helal yemek seçenekleri sunacak
6 saat önce
Dünya ünlü İngiliz Marks&Spencer (M&S) giyim markasının gıda mağzalarında artık helal hazır yemek alternatifleri olacak. Bu anlamda firma kendi markasıyla helal ürün seçenekleri sunan ülkedeki ilk büyük perakendeci oldu.
Dünya ünlü İngiliz Marks&Spencer (M&S) giyim markasının gıda mağazalarında artık helal hazır yemek alternatifleri olacak. Bu anlamda firma kendi markasıyla helal ürün seçenekleri sunan ülkedeki ilk büyük perakendeci oldu.
Helal tüketim taleplerine yanıt veren firmanın müşterileri artık mağazalarda 6 farklı hazır helal yemek seçeneği görecek. Tüm helal yiyeceklerde yetkili HFA'dan (Helal Food Authority) 'Helal Sertifikası' alan M&S 36 mağazasında 6 Kasım'dan itibaren bu hizmeti sunmaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:22
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