İngiltere medyası, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin önümüzdeki hafta İtalya'da düzenlenecek G20 zirvesinde olası bir görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi.

ABD ve Çin arasında korona virüs (Covid-19) salgını ve Tayvan konusunda yaşanan gerginlik devam ederken, İngiliz medyasında yayınlanan haberlerde iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşme gerçekleştirme konusunda tartıştığı ileri sürüldü. İngiliz medyası, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin önümüzdeki hafta İtalya'da düzenlenecek G20 zirvesinde olası bir görüşmeyi tartıştıklarını kaydetti. Haberlerde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Pekin'deki muhataplarını, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın yazın Çin'i ziyaret etmek istediğine ilişkin bilgilendirdiği ifade edildi. Ayrıca İngiliz basını, Beyaz Saray'ın Blinken'ın veya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu yıl içinde Çin'e gönderilmesi konusunda ön iç görüşmelerde bulunduğunu ve bunun Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da G20 liderler toplantısının marjları konusunda ikili bir zirve düzenlemesine zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

-İHA-