İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı - Son Dakika

İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı

İngiliz medyası, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yapılan incelemelerde 'Kıyamet Alemetleri" başlıklı yayınladığı haberinde "77 küçük ve 12 büyük kıyamet alametlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

İngiliz medyası, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yapılan incelemelerde  'Kıyamet Alemetleri" başlıklı yayınladığı haberinde "77 küçük ve 12 büyük kıyamet alametlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

İngiliz medyasından Daily Star, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yeralan kıyamet uyarılarını yayımladı. Gazetenin 'Kıyamet Günü' için 77 küçük ve 12 büyük  alemet öngörüldü" başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının İslam dünyasında 'Kıyamet Günü' en büyük kıyamet alemetlerinden biri olarak gösterdiği ifade edildi.

ELON MUSK'IN SPACEX PROJESİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alemeti olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberinde, ABD'li girişimci Elon Musk'ın SpaceX projesinin de bu alemetle ilişkilendirildiği belirtildi.

ZAMAN KAVRAMI İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Daily Star'ın haberinde Kuran- Kerim'de kıyamet alemetlerine geçen ayetlerde yer alan zaman kavramına da değinildi. Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alemetlerine dikkat çekildiği haberde, zaman kavramı sosyal medya ile ilişkilendirildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına neden olduğu belirtilirken, gazete haberinde, "kıyamet alemetleri yaklaşıyor" diye uyarıda bulundu.


- İngiltere
Daily Star, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle 'kıyamet' uyarısı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 16:22 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı 16:07 Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
16:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 18:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz medyasından Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]