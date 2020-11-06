İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak - Son Dakika

İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

06.11.2020 08:47
İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak, System.String[]

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.


İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak
İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Parkinson Hastalığı, Vladimir Putin, Rusya, Ocak, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Ermeniler, 'Cafe İstanbul' adlı Türk restoranına saldırdı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat
Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir         
08:39
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 08:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei