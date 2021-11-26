İngiliz milletvekili, Hamas'ın yasal olarak direnme hakkı olduğunu söyledi - Son Dakika

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Crispin Blunt, ülkesinin Filistin'de Gazze'yi yöneten İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütleri listesine alma kararını eleştirerek, Hamas'ın yasal olarak direnme hakkı olduğunu ifade etti.

Blunt, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etme kararına ilişkin, "(Bu karar) Gazze'ye herhangi bir şey sokmak üzerinde korkunç soğuk etki uyandıracak çünkü Gazze, yasaklamak üzere olduğumuz örgüt tarafından yönetiliyor." dedi.

Kişisel görüşünün, iki devletli çözümün çoktan ortadan kalktığı yönünde olduğunu söyleyen Blunt, "Sonunda, bunun çözülmesinin tek yolu, aslında insanların bir araya gelmesi ve bizlerin bunun olmasını sağlaması, gerçekleşmesine yardımcı olmasıdır. Korkarım bugün bu önlem (alınan karar) tam tersini yapıyor." diye konuştu.

"Uluslararası hukuka göre yasal olarak direnme hakkınız var"

Blunt, Hamas'ın, İsrail'e karşı uluslararası hukuka göre meşru hedeflere yönelik direnme hakkı olduğuna değinerek, ancak Filistinliler tarafından kullanılan silahların, hedefsiz oldukları ve ayrım gözetmedikleri için yasa dışı olduğunu söyledi.

"Fakat dikkatli olmamız gerekiyor çünkü insanların direnme hakları var ve işgal altındaki bir halktan bahsettiğimizi anlamalıyız." diyen Blunt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hukuka göre yasal olarak direnme hakkınız var. Bu silahların kullanımı, entegre ve ayrım gözetmedikleri için yasa dışı olmakla kalmıyor; aynı zamanda oldukça saçma çünkü İsraillilerin, 'Filistin halkından karşı karşıya oldukları tehdit' argümanına da varlık sebebi veriyor. Filistinlilerden gelen her türlü şiddetten ötürü üzüntü duyuyorum çünkü uluslararası hukuka göre direnmeye çalışırlarsa ezilecekler."

Blunt, bu nedenle, hukukun yanı sıra Filistinlilerin sahip olduğu ahlaki ve yasal otoriteyi kullanarak, Filistinlilere adalete giden bir yol bulmalarına yardım etmek için çalışmak istediğini belirtti ve "Çünkü şiddet hiçbir yere varmayan bir yoldur." ifadesini kullandı.

İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan etti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın bugünden itibaren yasaklı terör örgütü haline geldiği belirtildi.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edildi.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.