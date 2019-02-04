Son Dakika Haberleri: İngiliz Milletvekillerden Suudi Arabistan'a, Kadın Hakları Aktivistlerine İşkence Suçlaması
BBC

İngiliz Milletvekillerden Suudi Arabistan'a, Kadın Hakları Aktivistlerine İşkence Suçlaması

43 dakika önce

İngiltere'de bir grup milletvekili, Suudi Arabistan'da kadın hakları aktivistlerinin hapiste işkenceye maruz kaldığı yönündeki raporların gerçekleri yansıttığını açıkladı.

İngiliz Milletvekillerden Suudi Arabistan'a, Kadın Hakları Aktivistlerine İşkence Suçlaması, System.String[]
İngiltere'de bir grup milletvekili, Suudi Arabistan'da kadın hakları aktivistlerinin hapiste işkenceye maruz kaldığı yönündeki raporların gerçekleri yansıttığını açıkladı.

Milletvekilleri; aktivistlerin uykusuz bırakıldıklarını, saldırıya maruz kaldıklarını ve hayatlarının tehdit altında olduklarını duyurdu.

Suudi yetkililer ülkede işkencenin yasak olduğunu savunuyor.

İngiliz milletvekilleri ise tutuklu 8 kadın aktvistle görüşmek için Suudi yetkililere başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) geçen ayki raporunda, hapisteki kadın aktivistlere elektrik verildiğini, bu aktivistlerin kırbaçlanıp cinsel tacize maruz kaldıklarını iddia etmişti.

Raporda tutuklu eylemcilerin eğer acilen tıbbı yardım almazlarsa uzun vadeli sağlık sorunları yaşayacakları da belirtilmiş, "En üst düzey Suudi yetkililer, prensipte işkence suçundan sorumlu olabilir" denilmişti.

'En üst düzeyde yetkililer işkence suçundan sorumlu'

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Crispin Blunt, "Suudi kadın aktivistler o kadar kötü muamele altında ki uluslararası işkence soruşturması bile açılabilir. Tıbbi bakım, yasal danışma ve ailelerinin ziyaretlerine izin yok. Hücrede tecrit ve kötü muamele uluslararası işkence tanımına uyacak kadar ciddi. Suudi Arabistan eşikte duruyor. Bu gidişatı değiştirmek için çok geç değil" dedi.

Liberal Demokrat Parti milletvekili Layla Moran da, "Bu tutuklamaları duyduğumda şoke oldum. İşkence özellikle de cinsel taciz ve tecavüz tehditleri asla mazur görülemez" dedi.

Aktivistler geçen yıl Suudi Arabistan'da kadınların araba sürmesinin serbest bırakılması için eylem yapmışlardı.

Tutuklandıklarında ise Suudi medyası tarafından "vatan haini" olarak yaftalanmış ve yabancı güçlerle işbirliği yapmakla suçlanmışlardı.

32 yaşındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ise ülkesini modernleştirerek "Ilımlı İslama" geri döndürmek istediğini söylüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:14 

İngiltere, Suudi Arabistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti

Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Milletvekillerden Suudi Arabistan'a, Kadın Hakları Aktivistlerine İşkence Suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]