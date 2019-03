İngiliz Milletvekillerine Güvenlik Uyarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in milletvekillerini "Brexit sürecini tıkamakla" suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardımcısı Lindsay Hoyle de milletvekillerine "Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları" uyarısı yaptı.

May'in dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentoyu "siyasi oyun oynamakla" ve Brexit sürecini peş peşe yapılan oylamalarla çıkmaza sokmakla eleştirmesinin ardından bugün milletvekillerine bir e-posta gönderen Hoyle, güvenlik uyarısında bulundu.



"Brexit süreci kritik bir aşamaya ulaştı ve milletvekilleri kamuoyu dikkatinin merkezinde. Mevcut çıkmazın aşılması için halkın gözü üzerimizde." ifadelerini kullanan Hoyle, kamuoyunda gerilimin ve duygusallığın yüksek olduğuna dikkati çekti.



Milletvekillerine gelecek günlerde parlamentodan taksiyle ayrılmalarını tavsiye eden Hoyle, parlamento üyelerinden, böyle yapmamaları halinde tek başlarına değil, arkadaşlarıyla yürümelerini istedi.



Hoyle, milletvekillerine ayrıca, başlarına gelecek herhangi bir olayı da polise veya parlamentonun ilgili birimlerine bildirmeleri için çağrıda bulundu.



Seçmenlerin milletvekillerine kendi görüş ve duygularını iletme hakkı olduğunu belirten Hoyle, "Ancak bunun yasalar çerçevesinde yapılması önem taşıyor." dedi.



"Kişisel olarak parlamentodaki görev sürem boyunca hiç bu derece yüksek bir gerilim hissetmemiştim." diyen Hoyle, şunları kaydetti:



"Diğer arkadaşlarımın da aynı şeyi hissettiğinin farkındayım. Pek çok arkadaşımız istismara uğradı ve tehdit edildi. Milletvekillerinin ve parlamento çalışanlarının işleri güvenli biçimde yapmalarını sağlamak üzere tedbirlerin alındığına sizi temin etmek isterim."



"Tahrik edici ve sorumsuz"



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Wes Steering de Twitter'dan yayımladığı mesajda herhangi bir milletvekilinin başına kötü bir şey gelmesi halinde bunun sorumlusunun Başbakan May olacağını söyledi.



May'in konuşmasını "tahrik edici ve sorumsuzca" olarak nitelendiren Steering, "Bunu dile getirmeden önce uzun uzun düşündüm ama Theresa May parlamentodaki pek çok milletvekilinin ölüm tehditleri aldığını biliyor. Bunların bir kısmı da çok inandırıcı." ifadelerini kullandı.



Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada ise May'in milletvekillerini hedef göstererek güvenliklerini riske attığı yönündeki iddialar kesin bir dille yalanlandı.



May dün akşam yaptığı konuşmada İngiliz halkına hitap ederek, "Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit'den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizinle aynı taraftayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.



Erteleme kararı tepki çekti



İngiliz parlamentosunun, hükümet ile vardığı Brexit anlaşmasını iki kez ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından Başbakan May dün AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yolladığı mektupla Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.



Normal takvime göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gereken İngiltere'de erteleme kararı, Brexit yanlısı kesimlerde büyük tepki yarattı.



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit anlaşmasından bir hafta önce İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox seçim bölgesinde bir aşırı sağcı tarafından öldürülmüştü.



Son 3 ayda yapılan Brexit oylamaları sırasında da bazı milletvekilleri parlamento binası etrafında Brexit yanlısı aşırı sağcı göstericilerin tacizine uğramıştı.

