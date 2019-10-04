Son Dakika Haberleri: İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı
Son Dakika Dünya Haber

İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı

3 saat önce

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo açık arttırmada 9.8 sterline satıldı.

İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı, System.String[]

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo açık arttırmada 9.8 sterline satıldı.


Yaklaşık 4 metre boyundaki tuvalin bir buçuk ile iki milyon sterlin arasında değişen bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Parliament, İngiltere, Sterlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri
İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]