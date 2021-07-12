İngiliz Milli Takımı, ülke basınından tepki çekiyor! 2018'den beri özel olarak penaltı çalışıyorlardı

EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

İtalyanlar böylece, 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etmiş oldu. Gök Mavililer, EURO 1968'de evlerinde düzenlenen turnuvanın finalinde Yugoslavya'yı eleyerek ilk kupasını kazanmıştı.

Turnuva tarihi boyunca 4. finalinde 2. kez kupaya uzanan İtalyanlar 2000 yılında Fransa'ya 2012'de ise İspanya'ya finalde boyun eğmişti.

EN ERKEN GOL REKORU KIRILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.

Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

PENALTI İÇİN OYUNA ALDIĞI OYUNCULAR VURUŞU KAÇIRDI

Major turnuvalarda penaltı travması bulunan İngiltere, İtalya karşısında kaybettiği finalde yine büyük bir talihsizlik yaşadı. İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in penaltı stratejisi filmleri aratmayacak şekilde işe yaramadı.

Deneyimli teknik adam, normal süresi 1-1 eşitlikle biten mücadelenin uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışları için taktik değişikliğine gitti. İngiltere'de Marcus Rashford ve Jadon Sancho, karşılaşmanın son dakikasında penaltı atışları düşünülerek oyuna dahil oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

İngiltere adına kullanılan ilk iki penaltı atışında sırasıyla Harry Kane ve Harry Maguire gol atmayı başarırken, oyuna penaltı için dahil edilen Marcus Rashford ve Jadon Sancho ise meşin yuvarlağı filelere gönderemediler. Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun kaçırdığı penaltıların ardından topun başına gelen Bukayo Saka da Gianluigi Donnarumma'yı geçemeyince kupa İtalya'nın oldu.

Kaçan penaltıların ardından Jadon Sancho ve Bukayo Saka gözyaşlarına hakim olamadılar.

PENALTICI TERCİHİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate'in penaltıcı tercihleri gecenin en çok tartışılan konularından oldu. İngiliz çalıştıcının son dakikada oyuna aldığı Marcus Rashford ve Jadon Sancho'un penaltı kaçırması tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki oyuncunun soğuk olmasının kaçan penaltılarda büyük bir etken olduğu kaydedildi.

KADER PENALTICILARININ YAŞ ORTALAMASI 21

Öte yandan böylesine kritik bir anda sorumluluk verilen oyuncuların yaş ortalaması da dikkat çekti. Oyuna penaltı atışları düşünülerek dahil edilen Marcus Rashford ve Jadon Sancho ile birlikte son penaltıyı kullanan Bukayo Saka'nın yaş ortalaması 21 olması dikkatlerden kaçmadı.

Marcus Rashford: 23 yaşında

Jadon Sancho: 21 yaşında

Bukayo Saka: 19 yaşında

EURO 2020'DE NE KADAR SÜRE ALDILAR

Marcus Rashford: 84 Dakika

Jadon Sancho: 97 Dakika

Bukayo Saka: 272 Dakika

SAKA'NIN PENALTI TECRÜBESİ YETERSİZ

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate'in eleştirildiği bir diğer konu ise son penaltıyı 19 yaşındaki Bukayo Saka'ya kullandırması oldu. Genç futbolcunun profesyonel kariyerinde daha önce yalnızca 2 kez penaltı kullandığı ortaya çıktı. Bir tanesi İngiltere U17 takımında, diğeri ise Madrid ile oynanan hazırlık maçında...

Son dakikada oyundan çıkarılan Jordan Henderson ve penaltı atışlarında sahada olan Raheem Sterling, Jack Grealish ile Luke Shaw gibi tecrübeli isimler yerine Bukayo Saka tercihi Ada'da uzun yıllar konuşulacağa benziyor.

GARETH SOUTHGATE MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

"Beraber kazanıp, beraber kaybediyoruz. Penaltı atışlarına çalıştık. Son kararı ben veriyorum. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi. Sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içerisinde de benzer durumlar yaşadığımızı biliyorum. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız. Saka, çok sevilen bir oyuncu. Yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı gayet iyiydi. Kendisini desteklemeliyiz. Kendisine yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda çok destek görecektir. Daha önce kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına baktık oyuncuların. Bu şekilde değerlendirdi. Rusya'da bu işe yaradı ancak bu akşam işe yaramadı. Oyuncular şu anda gayet sessizler. Ben kendilerine teşekkür ettim yaptıları için. Kendimizi suçlu hissetmemiz gereken bir şeyin olmadığını ifade ettim. Birlikte kazanıp, birlikte kaybettiğimizi ifade ettim. Başları dik bir şekilde yürüyebileceklerini ifade ettim. Böyle bir akşamı yaşamamın büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim."

Son Dakika: EURO 2020de İtalya - İngiltere finaline damga vuran film gibi penaltılar Gerçek ortaya çıktı... Aptalca bir karar, kurtların önüne attı...

GARY LINEKER: HERKESE SÜRPRİZ OLDU

Karşılaşmanın ardından BBC'ye konuşan Garry Lineker, Gareth Southgate'in penaltı tercihlerini eleştirdi. Lineker, "Jadon Sancho ve Marcus Rashford finalde neredeyse topa dokunmadılar ama penaltı atmaları istendi. Maça bu kadar dahil olmayan ve bir ritm oturtamamış oyuncudan bunun talep edilmesi büyük bir şey. Jack Grealish ve Raheem Sterling'in penaltı kullanmaması herkese sürpriz oldu." dedi.

ROY KEANE: 19 YAŞINDA UTANGAÇ BİR ÇOCUK...

İngiltere'nin penaltı atışlarında izlediği stratejiyi eleştiren bir diğer isim ise Roy Keane oldu. Keane, "Eğer Raheem Sterling ya da Jack Grealish'seniz sizden önce genç bir çocuğun böylesine kritik bir penaltıyı kullanmasını öylesine izleyemezsiniz. 19 yaşındaki utangaç bir çocuğun sizden önce penaltı kullanmasına izin veremezsiniz. Bunlar çok tecrübeli oyuncular. Raheem Sterling'in kazandığı birçok kupa var. Bu penaltıdan önce sorumluluk almalıydı." ifadelerini kullandı.

RIO FERDINAND: BU ÇOCUKLARIN KREDİLERİNİN YÜKSEK OLMASI LAZIM

İngiltere'de penaltı kaçıran oyunculara destek olan isimlerin başında Rio Ferdinand geliyor. Ferdinand, final sonrası, "Açıkçası çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak bu oyuncular zorlu pandemi döneminde bu ülkeyi ayağa kaldırdılar, umut oldular. Kredilerinin yüksek olması lazım. Evet kabul ediyorum, çok zor bir maçtı. Penaltı atışlarında topun başına geçmek her zaman zordur. Kaybetmek iste acı vericidir. Kaybetmenin en acı verici halidir. İtalya'ya tebrikler, zaferin tadını çıkaracaklardır." şeklinde konuştu.

ALAN SHEARER: FUTBOL ACIMASIZ BİR OYUN

Öte yandan Alan Shearer ise "Futbol acımasız bir oyun. Bu maç da o acımasız oyunun anlarından biriydi." dedi.

FUTBOLCULUĞUNDA DA PENALTI TRAVMASI YAŞADI

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, futbolculuğu döneminde EURO 96'da Almanya ile oynanan yarı final maçında penaltı kaçırmış ve İngiltere final şansını kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Gareth Southgate, o günleri bugün bile, "Açık konuşmak gerekirse ömrümün sonuna kadar 1996'da kaçırdığım penaltıyı hatırlayacağım. Bu benim canımı her zaman çok acıtacak." cümleleriyle anlatıyor.

PENALTI KABUSU SÜRÜYOR

Bu arada İngiltere, büyük turnuvalardaki penaltılara giden 10. maçında 7. kez kaybetti. Bunların 2'sinde İtalyanlara boyun eğen İngilizler penaltılarda sadece 3 kez sevinebildi.

2018'DEN BU YANA PENALTI ÇALIŞIYORLARDI

Öte yandan İngiltere'nin 2018'den bu yana, geçmişteki acı tecrübelerin tekrarlanmaması sebebiyle EURO 2020 için özel penaltı çalışmaları yaptığı biliyordu.

(SporArena)