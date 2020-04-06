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İngiliz milyarder dümene geçti, siparişi verdi
1 saat önce
İngiliz Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca kendi şirketi için de sipariş verdi.
İngiliz Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca kendi şirketi için de sipariş verdi. İnşası tamamlanan römorkör, İskoçya'da teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:55
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