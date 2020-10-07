İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış

İngiliz model Katie Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson, Instagram'dan yaptığı canlı yayında şoke eden açıklamalar yaptı.

2019'un sonlarında Price ile nişanlanan 31 yaşındaki Kris Boyson, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum. Elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim. Herkesin zamanını boşa harcadığım için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" dedi.

Boyson, ikisi birlikteyken Price'ın üç farklı erkekle ilişki yaşadığını söyledi.

İFŞA ETTİĞİ İÇİN YAPTI

Kris, Katie'nin Instagram hikayesindeki uzun bir gönderide onu ifşa ettiği için başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

PRICE HAKKINDA SERT AÇIKLAMALAR

Kris Boyson ayrıca, "Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli" açıklamasında bulundu.